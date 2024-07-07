Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar’ın oğlu Bilgisayar Mühendisi Berkay Damar, Sinem Korkutan ile hayatını birleştirdi.
Senem-Niyazi Korkutan çiftinin kızı Sinem Korkutan, Kevser-Ahmet Damar çiftinin oğlu Berkay Damar ile dünya evine girdi.
Dün akşam Müjgan Şah Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.
Hakimiyet, Berkay-Sinem çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.
Editör: Fatih Battar