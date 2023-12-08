Ahlatcı Çorum FK’da Berkay Can yaklaşık iki ay sonra çıktığı ilk maçta yine 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Sezonun üçüncü haftasında Göztepe maçında forma giydikten sonra sakatlanan Berkay Can ardından Sakaryaspor ve Bodrum maçlarında forma giyen Berkay Can uzun süren sakatlığının ardından Trabzonspor ile Türkiye Kupası maçında onbirde forma giydi.
Maçın 27. dakikasında yine alt adelesinden sakatlanan Berkay Can oyundan çıktı.
Berkay Can’ın durumu çekilecek MR sonunda belli olacak.
Berkay Can’ın bu sakatlığı ile devreyi kapatması bekleniyor.