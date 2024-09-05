Geçtiğimiz sezon Karaköprü Belediyespor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Berkcan Aytaç, 2.Lig ekibi Kırklarelispor'un yolunu tuttu.

Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor'dan 3 yıllık imza atarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki sağ bek Berkcan Aytaç'ı kiralık gönderdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Berkcan Aytaç'ın, 2024-2025 Futbol Sezonunda geçici transferi için Kırklarelispor Futbol A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Berkcan Aytaç, 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor Futbol A.Ş. ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.