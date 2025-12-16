Çorum İl Sağlık Müdürlüğü 2022 yılında aldığı Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesini devam ettirecek.

Sağlık Bakanlığının 2021 yılında başlattığı Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı, sağlıklı bir iş yeri için temel unsurları yansıtan iş yeri politikası, kurumsal yapı, fiziksel çevre, yaşam tarzı ve kişisel sağlık becerileri, sağlık hizmetleri sunumu ve çevresel etki gibi bileşenler göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Program; idare, personel ve toplumun katılımıyla beslenme, fiziksel aktivite gibi sağlıkla ilişkili alanlarda çalışanlarda davranış değişikliği oluşturarak sağlığı geliştirmek, sağlıklı, güvenli ve üretken bir iş yeri ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 2022 yılında Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi almaya hak kazanan Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 10.12.2025 Çarşamba günü Bakanlık tarafından görevlendirilen denetim ekibi tarafından değerlendirildi ve belgenin devam etmesi uygun bulundu.

Denetim sonucunda belgenin güncellenmiş hali, denetim ekibi tarafından İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’e takdim edildi.