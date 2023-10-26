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Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından “Cumhuriyetin 100. Yılında Beslenme ve Diyetetik Biliminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu konferans düzenlendi.

Önceki gün Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Dr. Dyt. Tuğba Köse katılımcılara ‘’Cumhuriyetin 100. Yılında Beslenme ve Diyetetik Biliminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konu başlığı altında sunum gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe sunumun ardından Tuğba Köse’ye teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Program sonunda ise Beslenme Ve Diyetetik Kulübü’nün 2021-2023 eğitim-öğretim dönemi içerisinde Beslenme Ve Diyetetik Kulübü Genel Kurulu’nda yer alarak destek ve katkıda bulunan yönetim ve denetim kurulunda bulunan öğrencilere Prof. Dr. Ebru Gökmeşe Prof. Dr. Osman Çubuk ve Beslenme ve Diyetetik Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş tarafından teşekkür belgeleri verildi.