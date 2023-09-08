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Çorum Belediyesi’nin Beton Parke Kilit Taşı Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi parke ve bordür üretim tesisi kurdu. Kaldırım ve parklarda kullanılan renkli kilit parke taşı artık Çorum Belediyesi tarafından üretilecek. Tesisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi’nde gerçekleşen açılışa AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez ilçe ve kadın kolları teşkilat yöneticiler, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tesiste çeşitli ebat ve renklerde kilit parke ve bordür taşı üretiminin yanı sıra beton blok üretiminin de yapılacağını belirterek, “Böylece Çorum Belediyesi kilit parke ve bordür taşı temininde önemli oranda maddi tasarruf sağlanmış olacak.” dedi.

Çalışmalarında maliyetleri düşürmek için mümkün olduğunca üretimleri kendi tesislerinde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Aşgın, “Parke ve bordür üretim tesisimizi de bu amaç doğrultusunda kurmuş bulunmaktayız. Kurduğumuz tesisle renkli parke taşlarımızı ve bordür taşlarımızı kendimiz üretiyoruz. Yeni sistem, tam otomatik makinemizin ürettiği parke taşları ile üstyapı maliyetlerimizi azaltarak belediyemize önemli bir katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da Çorum Belediyesi’nin kendi kurduğu tesiste üst yapı malzemesi üreterek maliyeti azalttığını ve belediye kaynaklarını koruduğunu kaydetti.