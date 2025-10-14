DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in şehitlerimiz için "gencecik cesetler" ifadesini kullanması MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekti. Bahçeli, parti grubunda yaptığı açıklamada "Şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımızdır" dedi. Bahçeli, TBMM'deki "Biji serok Apo" sloganları için de "Taşkın sloganlara yer ve gerek yoktur" ifadelerine yer verdi.

Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de DEM Parti grubunda "Biji serok Apo" sloganı atılması hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer ve gerek yoktur" diyen Bahçeli, "Herkes ve hepimiz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın kimseye faydası olmayacaktır. Sorumsuz üsluptan uzak durmalıyız. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır" ifadelerine yer verdi.

"GENCECİK CESETLER" ÇIKIŞINA TEPKİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in şehitlerimiz için "gencecik cesetler" ifadesini kullanmasına da tepki gösteren Bahçeli, "Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, istişarelerin sonuna yaklaşmaktadır. Bölgedeki terör sorununun çözümü, maddî olarak 41 yılı bulan bir süreçtir; bir günde çözülmesini elbette bekleyemeyiz. Ancak herkesin, özellikle muhatapların, sorunlu bir dil kullanmaktan kaçınmasını özellikle davet ediyoruz. Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek doğru ve isabetli bir söz değildir. Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek doğru ve isabetli bir söz değildir. Onlar bizim kahramanımız, manevi rehberimizdir. Bâkî İmrân Sûresi'nde buyurulduğu gibi: 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın; onlar diridirler.'" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Yaşıyor olmak demek yalnızca atan ve çarpan bir kalbe sahip olmak demektir. Üzerinde sürüp giden bitimsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın, halis ve köklü bir şekilde sonuçlandırmanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlakidir; temelinde akıl, izan, insaf ve insan vardır. Siyasi, manevi, tarihi, kültürel ve fikrî imkânlarla kireçlenmiş kronik gerilimleri bertaraf etmek mümkün, hatta mukadderdir.

Türk-Kürt, İnanan–inanmayan, laik–anti-laik ikilemini körükleyen yine aynı odaklardır. Dâhili ve harici tezgâh ise Alevî-Sünnî bloklaşmasını siyasî ve ideolojik dürtülerle süreklilik içinde tahrik ve tahkim etmeye kalkışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır. İnanç ve ifade hakkıyla insan ve fikir hürriyetinin kullanımına ses çıkaran, itiraz eden, tepki gösteren; buna her kim teşebbüs ve tenezzül ediyorsa ya akıl ve vicdan mahrumudur ya da taşeron olarak sahaya sürülmüş bir ajan provokatör mahlûktur.

"TUZAKLARI BOZMANIN VAKTİDİR"

Elbette Alevî İslam inancına mensup kardeşlerimizin geçmişe, tarihe ve bugüne dair ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeye hiçbir şey mani değildir. Benim maksadım, herkesin ve hepimizin üzerinde durması gereken; esasen millî ve manevî faydada ortak hissiyat olan yorum ve değerlendirmeleri açıklamaktır. Alevî İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır, can yoldaşımızdır. Onların her sorunu bizim de sorunumuzdur. İmanın ve İslam'ın mükellefiyetleri de hepimizindir.

Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevinin ibadet ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazım. Tuzakları bozmanın vaktidir. Hem Aleviyiz hem Sünni. Biz önce Türk milletiyiz.

Başta Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi Külliyesi'nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

Sekiz günlük şiddet ve dehşet süreci, 9 Ekim 2025 tarihinde kısmen son bulmuş; nihayet İsrail ile Hamas arasında ateşkes süreci 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren tesis edilmiştir. Mezkûr anlaşmanın ilk aşamasının devreye girmesiyle birlikte, esir takası, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail askerlerinin belirlenen birinci etapta geri çekilmelerine ilişkin müspet gelişmeler yaşanmıştır.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, tarihin gördüğü ve göreceği en dramatik, en vahim savaş ve soykırım suçu, İsrail tarafından işlenmiştir. Bu suçu cezasız kalmayacaktır. Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarının bedelini misliyle ödeyeceklerdir.Bu gelişmeler karşısında politik tutumumuzu belirlerken tedbirli ve ihtiyatlı hareket etmek kaçınılmaz bir gerekliliktir.

"GAZZE FİLİSTİN HALKININ VATANIDIR"

Gazze'de huzur bağımsız Filistin devletiyle sağlanacaktır. Gazze Filistin halkının vatanıdır. Egemen ve coğrafi bütünlüğüne kavuşmuş, iç siyasi istikrar ve demokratik işlerliğe ulaşmış; bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler'den tam üyelik statüsünü elde etmiş bir Filistin Cumhuriyeti kurulmadıkça, mevzi kazanımlar elde etmek boşuna bir hevestir.

"SURİYE'Yİ İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye ve bölge ülkelerinin girişimiyle, bir yanda huzurlu, güvenli, istikrarlı ve kaynaşmış bir Suriye Cumhuriyeti; diğer yanda küllerinden yeniden doğacak, umut vadeden bir Suriye'yi inşa etmeyi hedefliyoruz.

"ÖZGÜR BEYİN YOLU YOL DEĞİLDİR"

Özgür beyin İspanya ile başlayan turlarında ülkemizi kötülemesi, Sayın Cumhurbaşkanına Gazze konusunda iftira atması kabul edilir şey değildir. Soykırımı tribünden izleyenlere, hala ne duruyorsunuz diyen Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek için şu partili bu partili olmaya lüzum yoktur. Mertçe davranmak, ülke sevgisi ile erimek ve adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir. Özgür beyin yolu yol değildir. Her ülkede Türkiye ve Cumhurbaşkanımızı hedef alması işbirlikçi bir özlemin hezeyanıdır.

Takip ettiği siyaseti, ahlaklı bir siyaset değildir. Bu muhalefet patırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanlığı kabinesini hedef alması; işbirlikçi ve manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır. Dünya genelinde hangi ülkeye bakarsanız bakın, biraz sonra anlatacağım bazı istisnalar dışında, hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyin: Ülke ve milletini seven çürümüşlüğe ortak olanlara da yuh olsun.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, istişarelerin sonuna yaklaşmaktadır. Bölgedeki terör sorununun çözümü, maddî olarak 41 yılı bulan bir süreçtir; bir günde çözülmesini elbette bekleyemeyiz. Ancak herkesin, özellikle muhatapların, sorunlu bir dil kullanmaktan kaçınmasını özellikle davet ediyoruz.

Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek doğru ve isabetli bir söz değildir. Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek doğru ve isabetli bir söz değildir.

Onlar bizim kahramanımız, manevi rehberimizdir. Bâkî İmrân Sûresi'nde buyurulduğu gibi: 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın; onlar diridirler.'

Türkiye'ye büyük milletin menfaati ve güvenliği açısından, asla kaos yaratmak isteyenlere yer ve fırsat verilmemelidir. Herkes ve hepimiz, terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist terör girişimlerinin gündeme gelmesine asla fırsat vermemeliyiz.

Hepimiz Türk milletiyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanız hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin müşterek arzu ve amacıdır. Bu arzu ve amaçtan sapma gösterenler ahlaken, vicdanen ve siyaseten çok ağır sonuçlarla karşılaşacaklardır.27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, teklif veya değerlendirmenin bizim nazarımızda hükmü yoktur.

27 Şubat açıklaması bize göre esastır; o esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insandır.

Değerli arkadaşlarım, bu yaşam yılında sosyal ve ekonomik göstergelerin çıtayı yükselteceğine inanıyorum. Milletimizin aşına aş, işine iş, refahına refah katmak hepimizin görevidir.

Bu çerçevede, haklı istek ve ihtiyaçları da mutlaka karşılamakla mesulüz.

"ASKERİ HASTANELER AÇILMALI"

Milletimizin aşına aş, işine iş, refahına refah eklemek hepimizin görevidir. Bu çerçevede haklı istek ve ihtiyaçları da mutlaka karşılamakla mesulüz. Bunlardan birisi de askeri hastanelerin tekrar hizmete alınmasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak askeri hastanelerin tekrar evreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, hepinizi kemali hürmetle selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum."