23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pool 8 Top Bilardo il birinciliği sona erdi.

Bedri Tanrıverdi birincilik kupasının sahibi oldu.

21-23 Nisan 2025 tarihleri arasında Golden Break Bilardo salonunda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pool 8 Top Bilardo Şampiyonasına toplam 31 sporcu mücadele etti.

Çark sistemine göre oynanan Pool 8 Top Bilardo şampiyonası final maçında Bedri Tandıverdi ile Eren Arslaner karşılaştı. Final maçında rakibihni yenen Bedri Tanrıverdi birinci olurken Eren Arslaner ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüğü Ziya Beyaz, dördüncülük ödülünü ise Mehmet D kazandı.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı " 2025 yılının il faaliyeti olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 8 Top Bilardo Şampiyonasına katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'a Spor Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu'na, Spor Müdür Yardımcısı Ferhat Yıldız'a bilardo sporuna göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerimizi iletmek isterim. Turnuvaya sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan hakemlerimize, sporcularımıza, büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim’ dedi.