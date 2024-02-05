2023 Longoni Türkiye Polo Turu son etap müsabakaları Çorum’da başladı.

Dünya’nın en ünlü ıstaka üreticisi Longoni tarafından düzenlenen turnuva Anitta Otel’de kurulan 8 masada cumartesi günü başladı.

Toplam 64 sporcunun katılımı ile başlayan turnuva dün akşam yapılan finaller ile sona erdi.

Turnuvaya Çorum’dan katılan aynı zamanda Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç ve öğrencisi Eren Arslaner eleme maçlarını kazanarak son 16 turuna yükseldiler.

Müsabakaların açılış törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar böylesine önemli bir organizelinin ilimizde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuva sonunda toplam 120 bin lira ödül dağıtılacak.

Birinci olan sporcu 34 bin, ikinci olan 18 bin üçüncüler 9’ar bin beşinciler 4500’er dokuzuncular ikişerbin ve 17. ler ise biner lira ödül kazanacaklar.