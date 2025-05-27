Bilge Kağan Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Karadeniz gezisi düzenledi.

Biyoloji öğretmeni ve Gezi Kulübü Başkanı Hüseyin Ün’ün rehberliğinde gerçekleşen Samsun-Sinop gezisine okul müdürü Zeki Babaoğlu, müdür yardımcısı Haydar Saat, meslek kısmı müdür yardımcısı Nihat Erdemirci ile öğretmenler Ferhat Yollu, Sibel Kürtoğlu, Leyla Yiğitel Paran ve öğrenciler katıldı.

İdareci öğretmen ve öğrenciler Samsun ve Sinop’un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Gezi Kulübü Başkanı Hüseyin Ün, “Öğrencilerimizin hem tarihî bilinç kazanmalarını hem de doğa ile bağ kurmalarını önemsiyoruz. 19 Mayıs ruhunu böyle bir atmosferde yaşatmak çok daha anlamlı oldu” dedi.

Okul Müdürü Zeki Babaoğlu ise, “Eğitim, yalnızca sınıf duvarları arasında değil, tarihin izinde ve doğanın içinde gelişir. Gençlerimize yalnızca bilgi aktarmak değil, onları düşünen, hisseden ve sorumluluk alan bireyler olarak geleceğe hazırlamakla yükümlüyüz. 19 Mayıs, geçmişten geleceğe taşınan bir meşaledir. Biz de o meşalenin ışığında, öğrencilerimizi hem kendi köklerine bağlayacak hem de çağın ilerisini görebilecek vizyona sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu gezi, sadece bir yolculuk değil, bir bilinç, bir değer ve bir gelecek inşasıdır” ifadelerini kullandı.