Çorum Eczacı Odası, Bilimsel Eczacılığın 186. yılını düzenlediği Gala Gecesi ile kutladı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyet Üyesi Ecz. Alper Pehlivanlı’nın da katıldığı gecede meslekte 25, 40 ve 50 yılı geride bırakan eczacılara plaketleri verildi.

Yıllarını eczacılığa adayanlar, ayakta alkışlanarak onurlandırıldı. Katılımcılar duygusal anlar yaşarken, vefa ve meslek onuru bir kez daha ön plana çıktı.

Gecenin onur konuklarından Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyet Üyesi Ecz. Alper Pehlivanlı, Çorum Eczacı Odası’nın çalışmalarına dair yaptığı konuşmada; odanın mesleki vizyonunu, sorunlara yalnızca şikâyetle değil çözüm odaklı yaklaşımını ve birliği güçlendirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığını belirtti. Pehlivanlı, başta Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan olmak üzere tüm yönetim kuruluna TEB adına teşekkür ettiğini ifade etti.