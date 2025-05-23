Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Rafet Namalır, öğretmen ve öğrencilerle birlikte TBMM’de AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette öğrencilerin hazırladığı tablo ve kitaplar Milletvekili Kaya’ya hediye edildi.

Ziyarette konuşan Osmancık BİLSEM Müdürü Rafet Namalır, kurum olarak açılışlarından bugüne kadar her zaman ve her alanda verdiği büyük destekten dolayı Milletvekili Kaya’ya teşekkür etti.

Ziyarette Osmancık BİLSEM Resim Yetenek Atölyesi öğrencisi Umut Ak tarafından yapılan ve Osmancık’ın tarihi dokusunu yansıtan tablo ile Türkçe Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan kitaplar Milletvekili Kaya’ya takdim edildi.