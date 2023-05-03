YÜKSEL BASAR

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum’da son zamanlarda artan asayiş olaylarının endişe verici boyutlara geldiğini belirterek, bir anne ve kızının 24 saat cadde ve sokaklarında güvenli ve huzurlu bir şekilde gezeceği bir Çorum sözü verdi.

‘ÇORUMLU TEDİRGİNLİK İÇERİSİNDE GEZİYOR’

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, son zamanlarda hemen her gün kentin muhtelif bölgelerinde yaşanan asayiş olaylarının endişe verici boyutlara geldiğini ifade etti. Çorumluların zaman zaman yaşanan olaylar nedeniyle cadde ve sokaklarda tedirginlik içerisinde gezdiğini söyleyen Vahit Kayrıcı, bu konuda toplumun tüm kesimlerine görevler düştüğünü vurguladı.

‘YÖNETİCİ VE İDARECİLERE SORUMLULUK DÜŞÜYOR’

Özellikle de kentin yönetici ve idareciliği konumundaki kişilere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Vahit Kayrıcı, “Bu konu memleketimiz için bugün duyduğumuz en önemli ihtiyaçtır. Bu kentin insanları huzurlu ve güven içerisinde yaşamayı hak ediyor. Milletvekili seçildiğimde bu konunun özellikle de üzerinde ciddi bir şekilde duracağım. Çorum’u bir anne ve kızının günün 24 saati huzur içerisinde cadde ve sokaklarında gezebileceği bir kent haline gelecek. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız” diye konuştu.