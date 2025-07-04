Rusya’da Hristiyan bir ailede dünyaya gelen Elvira, 2018 yılında Çorum’a taşınıyor.

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini okuyan Elvira, 2023 yılında Müslüman olmaya karar veriyor. Rusya’da başlayan içsel arayış, yepyeni bir umut ve manevi uyanışa dönüşüyor.

Rusya’da ateist bir ailede büyüyen Elvira Uçar, müslüman oluşunu Birlik Haber Ajansı Temsilcisi Elvan Şimşek’e anlattı:

Elvira Uçar kimdir?

“Benim adım Elvira Uçar. Rusya Federasyonu’nun beşinci büyük şehri Kazan’da doğup büyüdüm. Kazan Hukuk Üniversitesi ve Çorum Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO mezunuyum. 2018 Aralık ayından bu yana Çorum’da yaşıyorum. Evliyim ve bir çocuk annesiyim.”

İslam'ı araştırmaya başlamadan önce dini inançlarınız nasıldı?

“Ateist bir ailede büyüdüm. Yine de Hristiyan bayramlarını ailece ve sınıfça kutlar, kiliseleri ziyaret ederdik. Mum yakmak, paskalya yumurtalarını boyamak, Aziz Valentin gününde mektuplaşmak hoşumuza giderdi. Ancak televizyon programlarında İslam benim gözümde zulmü temsil ediyordu—ta ki Kur'an-ı Kerim elime geçene kadar…”

İslam'ı keşfetmeye sizi yönlendiren olay veya düşünceler nelerdi?

“İslam ile tanışma sebebim aslında inanç arayışı değildi. Bazı ülkelerde Kur’an’ın yırtılması ve yakılması haberlerini gördüm. ‘Acaba ne yazıyor bu kutsal kitapta?’ diye merak ettim ve Kur’an’ın Arapçadan Rusçaya çevrilen mealini sipariş ettim.

Müslüman Olma Süreci

Elvira, Kur’an okumaya başladıktan sonra hissettiklerini şöyle anlatıyor:

“Elime geçen kutsal kitabı her okuduğumda içimden ağlamak geliyordu. Mealin doğru olup olmadığını anlamak için farklı çevirileri de okudum. İslam’ın zalimlerin dini olmadığı, aksine şefkat ve merhamet dini olduğunu gördüm. Dikkatimi en çok Allah'ın birliğine dair ayetler çekmişti.

Müslüman olmaya karar verdiğiniz anı bizimle paylaşır mısınız?

2018’de Türkiye’ye taşındım ve burada da Kur’an’ın Türkçe mealini okudum. Türkçe çeviride de yine aynı hakikati gördüm: Tek ilah vardı! En sevdiğim sure ise ‘İhlas Suresi’ oldu. 2023 yılının Eylül ayında Kazan şehrinde şehadet getirdim.

İslam'ı kabul ettikten sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

Doğru insanlar da çıktı karşıma, elhamdülillah. Derin bir araştırma içindeyken bana yardımcı olan, Hitit Üniversitesi'ndeki arkadaşlarım ve hocalarım yolumu aydınlattılar. Özellikle Çorum'un Valide Sultan Talebe Yurdu öğretmenlerinden ve öğrencilerinden, aynı zamanda İslam’ı yaşayan iş arkadaşlarımdan Allah razı olsun.

Adeta bir çukurdan çıkmış gibiydim. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Eşim, bu halime ne sevindi ne de kızdı. Yeni imajıma alışması yaklaşık üç gün sürdü.”