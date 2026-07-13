Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında Çorum Arenaspor kulübü sporcuları Aybüke Banu Şimşek ve Asude Tuba Şimşek milli takımda madalya mücadelesi verecekler.

10Temmuz’da başlayan ve 19 Temmuz’a kadar devam edecek Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Portekiz’in başkenti Porto’da yapılacak.

Şampiyonada milli takım teknik ekibinde de Arenaspor kulübünden Muammer Kaya görev yapacak.

Hafta sonunda başlayan takım müsabakaları ile devam eden Avrupa Şampiyonasında ardından ferdi müsabakalara geçilecek.

Masa Tenisi takımının hedefi kürsüye çıkmak.