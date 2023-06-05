MUSTAFA BURAK YALÇIN

Çorum’daki barajların su seviyesi kuraklık nedeniyle ciddi şekilde düşmüştü. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, son bir haftada etkili olan yağışlarla barajlara 3.5 milyon metreküp su geldiğini belirtek, doluluk oranlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi.

Şehre su sağlayan barajların doluluk oranları ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, gazetemize bilgi verdi.

2023’ün Mart ayında Koçhisar Barajı’nda %27, Yenihayat Barajı’nda %30, Hatap Barajı’nda ise %19 doluluk oranında su olduğunu hatırlatan Alper Zahir, son yağışlarla birlikte doluluk oranlarında ciddi artış yaşandığını aktardı.

Yağışlarla birlikte şuanda Koçhisar Barajı’nda %40, Yenihayat Barajı’nda %38, Hatap Barajı’nda ise %30 kullanılabilir su rezervinin olduğunu ifade eden Zahir, “Koçhisar Barajı’nda 32 milyon 500 bin metreküp su varken 46 milyon 100 bin metreküpe, Yenihayat Barajı’nda 7 milyon 600 metreküp su varken 9.5 milyon metreküpe, Hatap Barajı’nda da 2 milyon 200 bin metreküp su varken 3 milyon 200 bin metreküpe çıktı. Son yağan yağışlarla birlikte bu barajlarımızdaki su hacmimiz şuan toplam 62 milyon 500 bin metreküp” dedi.

Zahir, son bir haftada yağan yağışlarla barajlara 3.5 milyon metreküp su geldiğini kaydetti.