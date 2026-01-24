Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Doğan Ç'nin (19) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sanık A.Ç. (34), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Ş.Ç. (34) ve Y.Ç. de duruşmada hazır bulundu.

Sanık A.Ç, duruşmadaki son savunmasında, "Olay bilerek ve isteyerek olmamıştır. Ben kendimi öldürmek istemiştim. Olaydan önce de intihar etmeye kalkışmıştım. Olaydan dolayı çok pişmanım. Tedavi olmak istiyorum." dedi. Diğer sanıklar Y.Ç. ve Ş.Ç. de suçsuz olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya katılan Doğan Ç'nin babası Cengiz Ç. ise sanıkların cezalandırılmasını istediğini dile getirerek, "Sanıklardan şikayetçiyim. Oğlum sadece yangından etkilenmemiş, gazdan zehirlenmemiştir. Çocuğum kül olmuştur. Sanıkların hepsinin cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

İddianamede, olay günü A.Ç, Doğan Ç. ve Ş.Ç'nin, A.Y.Ç. çiftinin evinde gece saatlerinde alkol aldıkları, Ş.Ç ve A.Ç. içki satın almak için evden çıktığında Y.Ç'nin Doğan Ç'nin kendisine yaklaşmaya çalışması nedeniyle eşine "A.Ç yardım et." şeklinde bağırması üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

A.Ç'nin eşini dışarı çıkardıktan sonra eve dönüp kanepeyi çakmakla yaktığı, kendisini kurtarmaya çalışanlara, "Bırakın beni, ben de yanayım." şeklinde bağırdığı belirtilen iddianamede, A.Ç'nin kendinden geçtikten sonra Ş.Ç. tarafından sürüklenerek balkondan dışarı çıkarıldığı, bu sırada evde bulunan Doğan Ç'nin yanarak öldüğü kaydedildi.

İddianamede, 3 sanığın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklardan A.Ç'ye, "Yangın çıkarmak suretiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, birçok sabıka kaydı bulunmasından dolayı sanığa iyi hal indirimi uygulamadı. Heyet, diğer sanıklar Y.Ç. ve Ş.Ç'nin ise beraatine hükmetti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Çorum'da 29 Mart 2025'te Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında Doğan Ç. (19) hayatını kaybetmişti. Yangın sırasında evde bulundukları belirlenen Doğan Ç'nin akrabaları A.Ç, Ş.Ç. ve Y.Ç. çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Ş.Ç. ve Y.Ç, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.