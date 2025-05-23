Acil numaraların meşgul edilmemesi ve doğru kullanımı ile ilgili Çorum merkezdeki tüm okullarda seminer verdim. Bu bağlamda Toprak Sanayi Okulunda 3. Sınıf öğrencilerine seminer veriyorum. Seminerde çocukların anlayacağı dille polisi, itfaiyeyi boş yere arayanların bilmeden kaç kişiyi yaraladığını, öldürdüğünü anlattım. Öğrencilerden bir tanesi 155 Polis İmdat numarasını sürekli arayıp meşgul ediyormuş. Benim anlattıklarımdan çok etkilenmiş -ya bende birilerinin ölümüne sebep olduysam diye kendini suçlamış- teneffüste hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Ders öğretmeni yanıma geldi ''Mahir Hocam, bir öğrenci sizin anlattıklarınızdan çok etkilenmiş dışarıda ağlıyor. Ne yapacağım?'' dedi. Bende ''Bırak hocam ağlasın. Bazen anlamanın yolu ağlamaktan geçer ve bir daha aynı hataları yapmaz'' dedim. (2007)

Şu an tüm acil numaralar 112 Acil Yardım da birleşti. Boş yere meşgul edenler için de yaptırımlar biraz daha ağırlaştırıldı. O dönemlerde günlük ortalama üç bin civarı arayan olduğu ve bunun sadece 16-23 arasının gerçek ihbar olduğu söylenmişti. Acı değil çok acı bir durum.

Özeti: Acil numaraların doğru kullanımı ve meşgul edilmemesi çok önemlidir. Bu tür eğitimler oyunlaştırarak çocukların anlayacağı dille 'Öğren-Eğlen-Uygula' metoduyla anlatılmalıdır. (Anasınıflarında bile, bu konuları oyunlaştırarak, herkese rol vererek çocuklar sıkılmadan bir saat bilgilendirme yaptığımı hatırlıyorum) Bizde maalesef bu noktada eksiklikler var. Ayrıca beni üzen, il bazında bu çalışmayı gönüllü olarak yapan -örnek olsun diye faaliyetler sürekli basında da yer aldı- bir uzman olarak bir tane yetkili emeğinize sağlık -önemli de değil- diyemedi. Önemli olan minik yüreklere dokunabilmek ve bir can kurtulmasına vesile olabilmektir. Mesleğini memur olarak değil bir nefer olarak icra etmeye çalışanlardan istifade edilmeye özen gösterilirse memleket kazanır. Yoksa 'farkı fark edilmeyenler zamanla farksızlaşır' başka bir ifade ile rutin memurlaşır.

ÜNİVERSİTEDE 100 PUANLIK SUNU

Yeğenim Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliğinde okuyordu. Hocalardan bir tanesi sınıfa ödev olarak sunu hazırlayıp sunmalarını istemiş. Bilmeyenler için sunu hazırlamak ve hazırladığı sunuyu grup karşısında sunmak çok zor gelir.

Ankara'ya gitmiştim. Evde otururken, yeğenimiz bu sunudan bahsederek nasıl yapacağının tedirginliğini yaşıyordu. Dedim, senin ödevini ben yaparım ama sende benim konuşmamın olduğu -deprem ve korunma- videoyu bir güzel dinle. Aynısını üniversitede sunmaya çalış. Biraz tedirgin olduğunu görünce 'Rahat ol, eminim bu noktalarda onların bilgisi yoktur. Kesinlikle dikkatlerini çeker ve 100 puan alırsın' dedim. Kerhen kabul etti.

80-100 sayfalık ''Deprem ve Korunma Yolları'' konulu sunu hazırladık. Bu sunuyu resimlerle, şiirlerle, videolarla süsledik. Yeğenimde üzerinde çalışıp 150-200 kişilik gruba sunmuş. Birkaç gün sonra telefonum çaldı. Baktım arayan yeğenim. Doğrusu bende hocaların tepkileri ne oldu diye meraklandım. İşin ilginç tarafı sunuyu sunacağı günün öncesi Ankara'da 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Telefonda yeğenim ''Dayıcığım, çok mutluyum. Senin yardımcı olduğun sunuyu anlattığın şeklide sundum. Birde bu arada deprem yaşanınca, dinleyicilerin ve hocanın çok hoşuna gitti. Alkışladılar. Bana da 100 puan verdi'' dedi. (2008)

Özeti: İnsan ne yaparsa yapsın yaptığı işe emek vermelidir. Birde en önemsiz gibi görülen konu iyi bir sunumla en değerli hale getirilebilir. Hele hele tevafukken onunla ilgili bir olay yaşanırsa yukarıda ifade edildiği gibi 100 puan alınıverir.

Özellikle iş arayan gençler için bu noktalarda çok farklı önerilerim vardır. Bunları zaman zaman seminerlerimde, makalelerimde ve kitaplarımda dile getiririm. Kendilerinde güven, cesaret, girişkenlik yönüyle değişiklik olanları hatırlıyorum.

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