Zaman zaman dostlardan hediyeler gelir. Benim için en güzel hediye, elbette kitap.

İlk kitap, meslektaşım Zekai İşler’den. Hazırlamış olduğu eser, ‘Neden geri kaldık’ sorusuna cevap arıyor.

Soru, yıllardır soruluyor. Ama cevap sorudan çetin. Herkes filin başka bir uzvunu tanımlıyor ama ortada fili göremiyoruz. Zekai Hoca, konuyu Türkiye’nin ileri gelen yazarlarına, aydınlarına hatta mütefekkirlerine sormuş. Bu arada Çorum’da yaşayan ve eli kalem tutan hemşehrilerini de unutmamış. Böylelikle sorular bana kadar ulaşmış oldu.

Sorularla karşılaşınca lise yıllarında okuduğum ‘İslam ülkelerinin gerilemesiyle dünya neler kaybetti.?’ adlı eser aklıma geldi. Ben, o kitap sayesinde bu sorularla o yıllarda karşılaştığımı ve o günlerde dünyadaki pek çok İslâm âliminin bu konuda kafa yorduğunu hatırladım.

Sorular bana 2008 yılında sorulmuştu. Ben de cevapları Sayın Zekai İşler Hocaya aynı yılın Mart ayında takdim etmiştim. O da 15.03.2008 tarihli Tek Yıldız Gazetesi’nde kendi köşesinde yayınlamıştı.

O dönemde yayınlanan bu söyleşilerin gazete köşelerinde kalmasına gönlü razı olmayan Sayın Zekai İşler, Türkiye çapındaki yazar ve aydınlardan gelen ve içinde ufuk açıcı fikirler de barındıran bu ropörtajları bir araya getirerek bir kitapta toplamayı düşündüğünü söylediğinde ben de bu fikri bütün samimiyetimle destekledim. 2024 yılının son günlerinde ‘İslam Dünyası Üzerine Konuşmalar’ adıyla basılmış olduğunu gördüm. Eseri bana editörlüğünü yapan Zekai İşler Bey ulaştırdı. Kendisini tebrik ediyorum, kitap için ayrıca teşekkür ediyorum. Gayretlerinin devamını yürekten diliyorum.

2025 yılı Mayıs ayının ortalarında değerli yazar, Alaca’nın sesi, aydın yüzü Durdu Şahin Beyle dostça sarıldık bir birbirimize.

Sayın Durdu Şahin’i 90’lı yıllardan beri Alaca’da öğretmenlik yaparken tanıdım. O, sadece öğrencilerine ilim, irfan, edebiyat öğretmiyorlardı. Aynı zamanda ilçesininde ufuk açıcı yazılar yazıyor ve halkı uyarıyordu.

Şairliğinin yanı sıra 1995 yılında günümüz şairleriyle röportajlarında daha sonra: ‘Türk Aydınının Gözünde Okumak, Yazmak ve Düşünmek’ üzerine söyleşileriyle ilçesine o geniş kültürü taşımıştı. 2022 yılında basımını gerçekleştirdiği, ‘Nesrin ve Şiirin Diliyle USTALARA VEFA’ adlı kitap, daha farklı bir içerikle çıktı. Türkiye’nin entellektüel şair ve yazarlarıyla Alaca’nın kanaat önderlerini, değerli bilim ve fikir adamlarını bize tanıtıyor.

Aralarında şahsen tanıdığım isimler de var. Ama sadece adını duyduğum kişileri de abartmadan, olduğu gibi tanıtması oldukça önemlidir. Durdu Şahin, sadece Alaca’nın değil, Çorum’un yüzakı yazar ve şairlerindedir. Onun kaleminin sürekli çalışmasını, şiirinin akıp gitmesini, pınarının kurumamasını yürekten diliyorum.

***

Sayın Durdu Şahin Hoca, aynı markette bana bir kitap daha verdi. Adını görünce ‘Hocam, hiciv yazmak zor ve tehlikelidir.’ deyiverdim. Hele de bazı ünlülere, kişilere ve kliklere dokunduğunda umulmadık yerlerden tepki sesleri yükselir. Bunun için söylemiştim ama ‘Hiciv Şiirleri’ kitabını elime alınca gördüm ki korkulacak bir şey yok. Olayları, toplumdaki çarpıklıkları, kişilik bozuluklarını ele alan genel içerikli hiciv şiirleri. Şairlerimiz bu işi iyi becermişler, fincancı kervanını ürkütmeden diyecekleri diyebilmişler.

Kitabın birinci bölümünde Durdu Şahin’in Fikri Haklı mahlasıyla yazdığı şiirler, ikinci bölümde de Ahmet Akkoyunlu’nun makberi mahlasıyla yazdığı şiirler yer alıyordu.

Durdu Şahin’in şiirlerin bir kaç mısra aktarmak istiyorum.

Hırlaşmak Kötü

Paylaşmak,

Uzlaşmak,

Paslaşmak

Anlaşmak güzel,

Dalaşmak,

Hırlaşmak,

Boğuşmak kötü.

Fayda Yoktur

Haddini aşanlardan,

Düz yolda şaşanlardan,

Şerliğe koşanlardan,

Fayda yoktur millete.

Unutma

Nefsin onca kiri kolay paklanmaz,

Unutma bunları hep aklında tut.

Dostların okuyla dostlar oklanmaz,

Unutma bunları, hep aklında tut.

Bayburtlu Makberi’nin şiirleri de çok anlamlı ve uyarıcı. Ondan da bir kaç şiir aktaralım:

Ruh Name

Tasavvuf bahçesinde

Gezen gönül eri var.

Uzan da aç kalbimi

Riya varsa yeriver.

İster tuz bas yarama

İster şifa veriver.

İnsanlık kumaşını

Kuşatacak ser’i ver.

Köhne bina yıkılsın,

Yeni Nizam kuruver.

Allah bir Peygamber hak,

Tamam, burada duruver.

Hiciv Nedir?

Sözlerin kılıçtan daha da keskin,

Densizin boynunu vurması hiciv.

Ne bir iltifattır ne kalbi teskin,

Küfrün kapısını kırması hiciv.