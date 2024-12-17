Ahlatcı Çorum FK-Amedspor maçında iki takımda eski tanıdık isimler birbirleri ile sohbet etme imkanı buldular.

Bir dönem Çorum FK’da da forma giyen ve bu sezon başında Amedspor’a transfer olan Doğancan Davas maç öncesinde birlikte forma giydiği Kerem Kalafat ile maç öncesinde birbirlerinde başarılar dileğinde bulundular.

Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin ise maçın ardından Çorum FK’nın tecrübeli ismi Atakan Cangöz ile ayak üste sohbet ederek sakatlığı ile bilgi aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Atakan Cangöm ise genç teknik adama başarılar diledi.