Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında 'Birgün değil, hergün hastalarımızın yanındayız' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında hasta ve hasta yakınlarına haklarını ve sorumluluklarını hatırlatmak, bu bağlamda farkındalık oluşturmak adına Başhekim Yardımcıları Dr. Ahmet Öztürk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek, Hasta Hakları Birim Sorumlusu Yadigar Bozoğlan ve Eczacı Abdul Samed Erdal, hastaları ziyaret ederek, hasta yakınlarıyla hasta hakları ile ilgili bilendirme yaptı.

Etkinlik kapsamında ayrıca hastane poliklinik giriş alanında günün anlam ve önemini ilişkin stant kurularak hasta ve hasta yakınlarına çiçek takdim edildi.