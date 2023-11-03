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Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, İl Genel Meclisi toplantısına katılarak, Çorum tarımı hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Özdemir, çiftçilere verilen desteklerin yeterli olmadığına dikkat çekerek; “Devletimiz çiftçilerimize destek veriyor ama yeterli değil. Enflasyon, çiftçilerin giderlerinin artması nedeniyle verilen destekler yeterli olmuyor. Birkaç seneye kesmeye hayvan bulamayacağız. Düveleri kesmeye başlayacağız. Bu da et fiyatlarının daha artması demek. Onun için destek bekliyoruz.” dedi

Özdemir konuşmasının devamında Çorum Ziraat Odası olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Çorum’u tarımda Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri yapmayı hedeflediklerini anlattı.