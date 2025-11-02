Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilciliği, gerekli üye sayısını tamamlayarak “şube” olmaya hak kazandı.

Sefa Batak başkanlığında kurulan, emeklilerin hak ve hukukunu korumak, sorun ve talepleri gündeme getirerek çözüm için katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Birleşik Emekliler Sendikası, şubeleşmek için gerekli olan üye sayısına ulaştı.

Şube Başkanı Sefa Batak, birebir görüşmeler, ziyaretler, üyelik standı açma gibi çalışmalarla sendikanın üye sayısını artırdıklarını, bundan böyle şube olarak faaliyet göstereceklerini bildirerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde şube olma hamlesinde son desteği veren Ali Aslan Koçak ve Emine Aydaş’a teşekkür etti.