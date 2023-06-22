MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Milletvekili ve önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Çorum Milletvekillerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Külcü, “Birlik olunduğunda ve el ele verildiğinde Çorum’un geleceğinin çok daha güçlü olacağına inandığını yürekten inanıyorum” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla'yı TBMM'de ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Milletvekilleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Külcü’ye teşekkür ettiler.

‘KIYMETLİ BİR EMANETİ TAŞIYORLAR’

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Muzaffer Külcü, milletvekillerinin kıymetli bir emaneti emanet taşıdıklarını belirterek, “Beş yıl boyunca aziz milletimiz adına milli iradenin tecelligâhı olan gazi Meclisimizde temsilcimiz olacak, Çorum için ter dökecekler. Seçim kampanyası boyunca Çorum için hedeflerini, ideallerini anlatarak oyunuza talip oldular. Hemşerilerimiz de kendilerine güvenerek yüce emanetini şahıslarına tevdi etti. Milletvekillerimizin yükleri çok ağır. Elbette çok yorulacaklar. Kendilerine duacıyız. Rabbim yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

'EL ELE VERDİĞİMİZDE ÇORUM'UN GELECEĞİNİN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞINA İNANIYORUM'

Birlik olunduğunda ve el ele verildiğinde Çorum’un geleceğinin çok daha güçlü olacağına inandığını ifade eden Külcü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bundan sonra artık bizim üzerimize düşen; tüm şehir olarak seçim duygularını geride bırakıp, sevdamız Çorum diyerek hep birlikte elele verip daha güzel, daha müreffeh,daha yaşanabilir bir Çorum için mücadele etmek olmalıdır. Daha güçlü, daha aydınlık yarınlarımızı hep birlikte inşa edelim diye temenni ediyorum.

Siyaset kurumu, sivil toplum örgütleri, medyası ve her bir ferdiyle ortak hedefler etrafında bütünleşmiş bir Çorum’un geleceğinin çok daha güçlü olacağına, bunu birlikte başaracağımıza ve el ele verdiğimizde çok daha güçlü olacağımıza yürekten inanıyorum. Kıymetli milletvekillerimizi bir kez daha tebrik ediyor; hayırlı, başarılı çalışma ve hizmetler diliyorum.”