Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen farkındalık gününde 6 Nokta Körler Derneği üyeleri ile protokol maç yaptı.

Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında yaptığı etkinliklerle farkındalık oluşturan Çorum Belediyesi Kent Konseyi bu kez de Engelli Meclisi’nin yaptığı organizasyonla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çorum Şehir Stadyumunda düzenlenen etkinliğe Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AKP İl Başkanı Murat Günay, 6 Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, Çorum Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsüllüoğulları ve üyelerinin yanı sıra Recep İvedik filmleriyle tanınan Nurullah Çelebi katıldı. Protokol üyeleri gözlerini kapatarak yaptıkları futbol maçıyla görme engellilerin yaşamlarında karşılarına çıkan zorluklara dikkat çektiler.

TRT SPOR’DAN YAKIN İLGİ

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından organize edilen farkındalık etkinliğine TRT Spor ekibi de yakın ilgi gösterdi. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan Çorum FK-Gençlerbirliği karşılaşmasından önce gerçekleştirilen etkinlikte TRT Spor muhabiri Cem Çınar ve ekibi yakın ilgi gösterirken etkinliğin başından sonuna kadar çekim yaptılar. Özel röportajlarda yapan Cem Çınar etkinliğin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EN BÜYÜK İDEALİMİZ ENGELSİZ ÇORUM

Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen etkinliğin ardından TRT Spor’a röportaj veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın engelsiz bir Çorum ideali ile ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarını bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceklerini belirtti. Engellilerin hayat içerisinde yaşadıkları sıkıntıları anlayabilmek adına çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Aşgın “Çorum Belediyesi olarak Sosyal Sorumluluk içeren bir programa imza atmak bizleri çok mutlu etti. İnsanın uzvunda olan bir engel değil asıl muhabbetsizlik, sevgisizlik en büyük engellilik. Tüm engelleri aşarak engelli kardeşlerimize dün olduğu gibi bugünde destek olmaya devam ediyoruz. Bu etkinlik sayesinde şunu bir kez daha anlayabiliyorsunuz. Rabbim bir çok nimet vermiş göz de bunlardan bir tanesi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yapılan bu etkinliğin kardeşlerimizin hayata daha pozitif bakmaları adına çok faydalı olduğunu gördük. Bizler engelsiz bir Çorum ideali ile elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yaptığımız bu etkinlik sayesinde kurduğumuz empati ile onlar için daha fazlasını yapmamız gerektiğinin farkına vardık. Daha fazlasını da yapacağız.” dedi.

“NURULLAH ABİ” DE DESTEK VERDİ

Recep İvedik film serisiyle milyonların sevgisini kazanan Nurullah Çelebi Çorum Belediyesi Kent Konseyi engelli Meclisi tarafından organize edilen etkinliğe destek verdi. Özel tiyatro oyunu için Çorum’da bulunan Nurullah Çelebi görme engelliler ile yapılan maçta protokolün kalesini korudu. Çorum’u çok beğendiğini ifade eden Nurullah Çelebi daha sonrasında ise sevenlerini geri çevirmeyerek fotoğraflar çektirdi.