Bisiklet, skuter, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter gibi taşıtları kullananların bilmediği düzenlemeler büyük cezalara neden oluyor.

Karayoluna çıkan bisiklet, skuter, elektrikli bisiklet, elektrikli skuterlar gibi taşıtlar kanunlara tabi şekilde kullanılması gerekiyor. Aksi halde trafik cezasıyla karşılaşılıyor.

BİSİKLETLİLERE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI KESİLİYOR

Herhangi bir sürücü belgesine gerek duymaksızın kullanılan en basit ulaşım araçlarından olan bisiklete binenlerin uyması gereken kurallar motorlu araçlarla aynı seviyede.

Yazlık ve tatil bölgelerinde otomobil yerine kullanılan motorsuz bisiklet, skuter gibi araçlarla alkollü yakalanıldığında büyük cezalarla karşılaşılıyor.

Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak, birinci defada 25 bin lira (yüzde 25 İndirimli 18 bin 750 lira), son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde ikinci defada 50 bin lira, (yüzde 25 İndirimli 37 bin 500 lira), üç veya üçten fazlasında 150 bin lira (yüzde 25 indirimli 112 bin 500 lira) ceza kesiliyor.