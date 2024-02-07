Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetiminde Sadık Tahir Bıyıkoğlu da istifa etti.

Bıyıkoğlu yönetim kurulu üyeliğinden istifasını bir dilekçe ile yönetime iletti.

Sadık Tahir Bıyıkoğlu istifa dilekcesinde şunları söyledi: ‘2019 yılında girmiş olduğum Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğini bugüne kadar yapmış olmanın gururunu yaşıyorum. Ancak bunda sonraki süreçte sporun yöneticilik kısmında değil de en azından bu dönem antrenörlür kısmında yer almak istediğimden dolayı 4.5 yıldır onurla ve gururla yaptığım Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bir çok başarılı çalışmalara imza atan eski yönetime şükranlarımı sunuyor yeni yönetimi ise bundan sonraki çalışmalarında canı gönülden başarılar diliyorum’ dedi.