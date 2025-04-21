Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından düzenlenen 2. BiyoBilim Buluşmaları Öğrenci Sempozyumu tamamlandı. Sempozyumda 10 oturumda 58 öğrenci bildiri sundu.

Sempozyumun açılışında konuşan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Ali Eren, sempozyumun öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek “Sempozyumun yeni fikirlerin oluştuğu, disiplinlerarası işbirliklerinin güçlendiği ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm arayışlarının konuşulduğu bir platform olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu da bilimsel merakın, çok disiplinli yaklaşımın ve işbirliğinin ön planda olduğu sempozyumda 10 oturumda 58 katılımcının sunum yapacağını belirtti.

Oturumlarda moleküler biyolojiden biyoteknolojiye, ekolojiden biyolojik aktiviteye, nörobilimden adli bilimlere, yapay zekadan nanoteknolojiye, mikrobiyolojiden sürdürülebilirlik araştırmalara kadar geniş bir yelpazede güncel konuların ele alınacağını ifade eden Maraşlıoğlu, “Her biri alanında yetkin isimlerin sunumlarıyla, yalnızca bilgi alışverişi yapmakla kalmayacak, aynı zamanda disiplinler arası yeni iş birliklerinin de temellerini atacağız. Sempozyumumuzun, özellikle genç araştırmacılarımız için ilham verici bir platform oluşturmasını ve yeni fikirlerin filizlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullan

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık ise, Hitit Üniversitesi olarak öğrencilerin her alanda gelişimlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının proje geliştirme bağlamında farkındalık oluşturan bir başarıya imza attıklarını ifade eden Işık, TÜBİTAK öğrenci projeleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi olarak 31 projenin kabul aldığını kaydetti.

2024 yılı başvuru sonuçlarına göre üniversite bünyesinde en fazla TÜBİTAK öğrenci projesi kabulü alan fakülte olduklarını belirten Işık, Gençlik ve Spor Bakanlığının öğrenci topluluklarına yönelik hayata geçirdiği ÜNİDES projelerinde de dört öğrenci topluluğunun proje desteği aldığını vurguladı.

Öğrencilerle proje geliştirmenin yanı sıra bilimsel programlar da düzenlediklerinin altını çizen Işık, şöyle devam etti:

“Bugün Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümümüzün riyasetinde çok önemli bir programa imza atıyoruz. 2. BiyoBilim Buluşmaları Öğrenci Sempozyumu. 25 Nisan'da Türki Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün riyasetinde yine bir öğrenci kongresi. Hemen akabinde de 8 Mayıs’ta bu kez de Antropoloji Bölümümüzün riyasetinde bir öğrenci kongresini daha gerçekleştirmiş olacağız. Bütün bu öğrenci merkezli, öğrenci odaklı eğitim öğretim hamlelerinin, gençlerimizin gelişimlerinde büyük önem arz ettiğini düşündüğümü ifade etmek isterim.”

Akademik ve bilimsel faaliyetlerin dışında öğrenciler için spor organizasyonlarının da düzenlendiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Işık, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından gerçekleştirilen açılış panelinde Gold Force Makine ve Kimya Sanayi A.Ş. Kalite ve Süreç Yönetimi Müdürü Filiz Kindik tarafından “İnan, Emek Ver, Sınırları Aş: Kaçınılmaz Başarıyla Yolculuk” temalı sunum yapıldı.

