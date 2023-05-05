FATİH BATTAR

CHP’nin HDP ile birlikte olduğu iddialarına Çorum’dan cevap veren Özel; “Saadet, Deva, İYİ, Gelecek, Demokrat partisi ile beraberiz, 6 parti bir aradayız. Burda olmayan kimseyle beraber değiliz. Biz aynı listede olduğumuz herkesle gurur duyuyoruz, onlara sahip çıkıyoruz.” dedi

‘KİMLER KİMLERLE BERABER’

‘Çorum’a gelipte vaat, umut, gelecek konuşmak yerine iftira ve hakaret konuşanlar var’ diyen Özel; “Diyorlar ki; ‘Cumhuriyet Halk Partisi şununla beraber, bununla beraber’. Bakın buradan iki kırmızı çizgimizi yeniden tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kırmızı çizgimizden biri vatan, diğeri al bayrağımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi kiminle beraber olduğunu gösterebilir. Saadet, Deva, İYİ, Gelecek, Demokrat partisi ile beraberiz, 6 parti bir aradayız. Burda olmayan kimseyle bereber değiliz. Biz aynı listede olduğumuz herkesle gurur duyuyoruz, onlara sahip çıkıyoruz ama bir de AK Parti’nin listesine bakalım. Bir kolunda MHP, bi kolunda BBP, AK Parti’nin sıralarında Hüda-Par var. Peki kim bu Hüda-Par? ‘Türk bayrağı olmasın diyen partidir. Türk milleti olmasın diyen parti, ‘Ne Mutlu Türk diyene’ denmesin, özerklik olsun, vatanda bölünsün diyen parti AK Parti listesinde. Kimler kimlerle beraber. Buna bakmadan Cumhuriyet Halk Partisi onunla berabersin, bununla berabersin diyorlar. Biz 6 parti beraberiz. Türkiye’de 16 ilde 6 parti tam ittifak oluşturduk. Çorum bunlardan bir tanesi.” şeklinde konuştu

‘ÇORUM’A VERİLMİŞ SÖZLERİN YERLERİNDE YELLER ESİYOR’

Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Çorum mitingine değinen Özel, Soylu’nun havalimanı ve hızlı treni vaadini eleştirerek; “Havaalanı ve hızlı trenin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 21 yıldır Çorum’a vaat edip vaat edip yapmadığı bir iştir. Ben geçen sefer Çorum’a geldiğimde dedim ki hızlı trenle geldim yanımda AKP milletvekiliyle, eski MHP’li AKP il başkan yardımcısı oturuyordu tren de dedim kalabalıktı. Neden çünkü Acemi Birliği’nde yemin töreni varmış dedim bütün gazeteciler güldüler. Çünkü Çorum’a verilmiş havaalanı sözü yerinde yeller ediyor. Çorum’a verilmiş hızlı tren yerinde yeller esiyor. Süleyman Soylu havaalanını, hızlı treni vadedeceğine 2019 seçimlerinde gelip de burada söz verdiği Asker Acemi Birliğini getirsin, Polisin moral eğitim merkezini getirsin ama getirmemiş hala daha gelip ‘İktidarda olursak şunu yapacağız bunu yapacağız’ diyor. Bak Süleyman Soylu, hızlı trenle gelemedik ama olmayan hızlı trene seni bindirip Çorum seni gerisin geri yollayacak inşallah.” diye konuştu

‘ÇORUM’UN SAĞLIKTAKİ SORUNLARINI ‘BAY KEMAL’ ÇÖZECEK’

İhalesi yapılamayan Devlet Hastanesi konusuna da değinen Özel, Çorum’un sağlıktaki bütün sorunlarını Bay Kemal’in çözeceğini belirterek; “Çorum’un Devlet Hastanesi 2021 yılında açılacaktı ama 2023 oldu halen daha hastane açılmadı. Çorum’un ilçelerinde hastanelerde 2 tane uzman doktor var rapor için 3 imza lazım oluyor, bütün ilçeler merkeze, başka illere gitmek zorunda kalıyor. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı adayımız ne diyor ‘Cumhuriyetin 100. Yılı şerefine 100 bin sağlıkçı ataması, 100 bin doktor ataması gelecek.’ Çorum’un hastanelerinde uzman doktor eksikliği kalmayacak. Çorum’un ilçeleri merkeze hastalarını taşımak zorunda kalmayacak. Sana söz Çorum sağlıkta ki bütün sorunlarını 14’ünden sonra Bay Kemal çözecek.” ifadelerini kullandı.