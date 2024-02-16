Evlat!

Becerisi yüksek insanlar, amirler becerisi yüksek insanlardan, emri altındakilerden mutlu olurken, becerisi alçak insanlar becerisi yüksek insanlardan mutsuz olurlar. Bunu da bir şekilde hissettirirler. Sen daima becerisi yüksek insanlardan mutlu olmaya çalış ki, senin de becerili olduğun anlaşılsın.

Evlat!

Zeminin seçiminden çatının bacasına kadar -önce toplum olarak- deprem ve diğer afetleri hesap etmediğimiz müddetçe acı akıbetleri haber etmeye devam edeceğiz. Bu durumda, ömür tükenir lakin acı haberler tükenmez. Sadece mekânları değişir.

Evlat!

Siyasilerin ve yetkililerin her gün beraber olduğu kişilerle sosyal medyada çok resim paylaşımı -nazarı halk veya personelde- yıpranmışlığı çoğaltır. Çünkü şahsi yıpranmışlık %10 ise bunun üzerine çevredekilerin ki de eklenir. Biz toplum olarak genelde çevreye farklı bakarız. Bunun için böyle bir konumda olursan hassasiyet göster. Seni sevenlerde problem yok önemli olan sevmeyenlere sevdirmektir. Onun da en kolay yolu temkinli hareket etmektir. Artık toplum eski toplum değil, insanlar bir kelimeyi bir resmi iyiye kötüye sorguluyor ve ona göre karar değiştiriyor. (anı)

Evlat!

Bir insanın sınıf arkadaşı, okul arkadaşı, meslektaşı, mesai arkadaşı farklı bir üst göreve veya etkili siyasete geçtiği zaman değişim süresi üç aydır. Bu arada dostluklar devam eder. Değişmeyen dost dersiniz. Ondan sonra yeni yeni tabiri caizse cafcaflı çevresi oluşmaya başlar. Eski dostlar bir birer unutulur. Hâlbuki unutulan bir gerçek vardır. Eskiler ağacın gövdesi sonraki çevre ise gölgesi gibidir. Güneş kaybolunca gölge kalmaz. Ne varsa gövdede vardır. (anı)

Evlat!

Sonucu ne olursa olsun önceliğimiz birileri değil emeğimiz olmalıdır. Çünkü emeğimizle bir yerlerde olabilirsek öncelikle kendimize güvenimiz tam olur. Bu da insanı rahatlatır. Onun için daim çalış, çabala ve ahirini arz eyle Allah'a, dünyada olmaz ise ahirette lehine olur sonucu mutlaka. (anı)

Evlat!

Şu dünyada cüzdanlılar, vicdanlılar kadar olabildiğinde dünya daha rahat yaşanabilir olacaktır. Çünkü dünyada herkese yetecek nimetler vardır ama insanların aşırı tamahkârlığı yüzünden dardır.

Evlat!

Kimi siyasetin içinde kimi de siyasetin dışında değerlidir. Yani kişinin durumuna göre değerlilik durumu değişir. Onun için gelecekte daima kendini ölç biç ve yerini iyi ayarla ki, değerin hiç eksilmesin.

Evlat!

Afetler için ya öncesinde topyekün bilinçlenme ya da afet sonrası hiçlenme olacaktır. Bunun üçüncü bir çıkış yolu yoktur.

Evlat!

Şakada olsa şimdiki gençlik, bir başka yöne mi gidiyor ne? Günümüzde, ''çocuklar büyüyünceye kadar yanımızda olacak büyüdükten sonra da ölecek -dırdırı olmayacak- kayınvalide lazım'' söylemi sosyal medyada dolaşıyor. Sen yine daim duası olacakları şakada olsa incitme.

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