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Çorum tarihinde yer alan Ortaçağ-Bizans dönemi mühürler, akademisyen ve araştırmacıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Elam, Çorum Müzesindeki Bizans kurşun mühürleri üzerine araştırma yapıyor.

Yüze yakın Bizans kurşun mührünü inceleyen Doç. Dr. Nilgün Elam, mühürlerin bir kısmını ise 2016 yılındaki ziyareti sırasında incelemiş.

Çorum’daki özel bir koleksiyonerin koleksiyonundaki iki kurşun mühür dahil müze envanterine yeni giren mühürleri geçtiğimiz günlerde incelemeye başlayan Doç. Dr. Elam, bu materyali uluslararası dergilerde makale olarak ve kitap olarak yayınlamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Çorum bölgesinde bulunan tarihi önemsediklerini dile getiren Doç. Dr. Elam, önümüzdeki aylarda tekrar geleceğini ve müzelerde bulunan mühürler üzerine araştırmalarına devam edeceğini söyledi.

Elam, bu araştırmalarının ilk sonuçlarının önümüzdeki aylarda Bulgaristan Sofya Ulusal Müzesinin süreli yayını "Epigraphica, Sigillographica and Numismatica" adlı bilimsel dergisinde yayınlanacağını kaydetti.