Voleybol Klasman Hakemlerinden Hüseyin Kamber erkekler 2. liginde pazar günü oynanacak Elit Voleybol- Seydişehir Cimnastik Belediyespor maçını yönetecek.

Pazar günü saat 13’de Kayseri Atatürk Spor Salonunda oynanacak maçta Hüseyin Kamber’in yardımcılığını ise Tokat’tan Mustafa Demir yapacak. Maçta gözlemci olarak Kayseri’den Cihan Demir yapacak.

Grupta sekizinci maçlar sonunda Elit Voleybol takımı 13 puanla dördüncü sırada yer alırken Seydişehir Cimnastik Belediyespor takımı ise 15 puanla beşinci sırada yer alıyor.