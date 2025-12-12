Çorum Voleybol Klasman Hakemi Hasan Olgun pazar günü Sivas’ta baş pakem olarak görev yapacak. Kadınlar 2. Lig 15 grupta pazar günü saat 13’de 4 Eylül Spor Salonunda Sivas Toprak Gayrimenkul Pars Akademi takımı ile Merinos Voleybol takımları arasındaki maçta Hasan Olgun baş hakem olarak görev yapacak. Maçın yardımcı hakemi ise Sivas’tan Mehmet Meşkul. Maçta gözlemci olarak ise Akıner Haspolat görev yapacak.

Grupta Merinos Voleybol takımı 23 puanla dördüncü sırada yer alırken Sivas Toprak takımı ise 16 puanla altıncı sırada bulunuyor.