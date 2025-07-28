TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 1-0 kazanılan Bandırmaspor hazırlık maçında galibiyetle ayrılmanın çok önemli olduğunu ve skorun ötesinde takımın sahaya yansıttığı oyun anlayışının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Altıparmak ligde ki rakiplerinden birisi olan “Bandırmaspor, bizim birebir rakibimiz. Hazırlık maçı olmasına rağmen, alınan galibiyet elbette moral verici ancak asıl önemli olan galibiyet alışkanlığını, yani galibiyet kültürünü takımımıza kazandırmak olacağını ” vurgulayan Altıparmak, "Bizim için rakibin kim olduğu çok önemli değil. Çünkü her maça kazanmak için çıkacağız. Her takım gibi onların da hedefi var. Biz ise Süper Lig hedefiyle yola çıktık" ifadelerini kullandı.

“Takıma Sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz”

Teknik ekip olarak oyun anlayışını takıma aşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Altıparmak, şunları söyledi; “Özellikle ilk bölgede rakibe doğru baskı yapmamız ve saha içi organizasyonumuzun istediklerimize yaklaşması bizi çok sevindirdi. Giren oyuncu da çıkan oyuncu da aynı anlayışı sürdürdü. İsimlerden çok takım bütünlüğü bizim için önemli. Bu maçta da bu bütünlüğü net şekilde gördük.”

“Yeni transferlerle takıma ve sisteme dâhil edilerek hedefimize doğru ”

Yeni transferlerin de takıma uyum sağlamasıyla sahada bambaşka bir Amedspor izleteceklerini belirten Altıparmak, “Taraftarlarımız sabırlı olsun. Bu kadroya yeni katılacak oyuncularla birlikte sistem oturacak ve hedefimiz olan Süper Lig yolunda güçlü adımlar atacağız” diye konuşan, Altıparmak, Bandırmaspor karşılaşmasının ardından futbolcularına bugün için 1 günlük dinlenme verdiğini söyledi. Teknik adam “Yoğun kamp temposunda hiçbir gün dinlenme vermediklerini ve bu zorlu ve yorucu maçın ardından futbolcularımıza bir gün dinlenme verdik. Bu kamp boyunca 1 -2 hazırlık maçı daha oynamayı planlıklarını ve oynayacağımız hazırlık maçıyla kamp sürecimiz devam edecek. Bu tür maçlar bize sistemimizi test etme ve eksikleri tamamlama adına büyük bir fırsatlar ve önemli olduğunu” vurguladı.