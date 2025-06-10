Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

MHP’nin yeni binasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine MHP MYK Üyesi Ahmet Kürşat Azkur, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ve çok sayıda partili katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan bayramlaşma töreninde MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın bayram mesajı okundu.

Bayramlaşma töreninde konuşan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekerek; “İnsan haklarının hiçe sayıldığı, barışa, huzura, refaha ve istikrara duyulan özlemin arttığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Oyun oynaması gereken çocukların katledildiği, gelinlik giymesi gereken kızların vahşice öldürüldüğü, insanların temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı, hastanelerin bombalandığı, savaş hukukunun tamamen ihlal edildiği bir ortam var. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı vesilesiyle bu zulmün son bulmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyoruz. Bu yaşanan acı hadiseleri bir kez daha bize devlet olmanın, millet olmanın, vatan şuuruyla birbirimize kenetlenmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlamaktadır.” dedi

Türk ve Türk yüzyılı hedeflerine giderken Türkiye’nin bugün stratejik çıkar hesapların yapıldığı, dünyanın yeniden şekillendiği çok önemli bir dönemeçten geçtiğini belirten Çıplak;

“Milliyetçi Hareket küçük hesaplarla değil, büyük ve onurlu bir gelecek için mücadele etmektedir. Bizler vatanımızın, milletimizin istikbali için ölümü göze almış ülkücüleriz. Liderimizi anlamayanlar, anlamak istemeyenler, kronik MHP düşmanları bunu anlamasalar da Türkiye sevdalıları MHP’ye ve liderine sahip çıkmıştır.” şeklinde konuştu

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında Türkiye’nin çok zorlu ve güzel günlerden geçtiğini kaydederek; “30-40 yıl sonra Türk’ün şanlı bayrağını Karabağ’da Cumhur İttifakı dikti. Suriye’de insanlar Suriye bayrağının altında bayramlarını kutlayabiliyorlar. Şimdi sıra Gazze, Kudüs ve Filistin’dedir. 300-400 yıl sonra ecdadımızın hüküm sürdüğü o topraklarda Türk milleti tarihin gördüğü en şanlı millet o kutsal surlara Türk ve Filistin bayrağını dikecektir. Bundan zerre şüphemiz yoktur. Davamıza sahip çıktıkça Cumhur İttifakı el birliğiyle, gönül birliğiyle oldukça Allah bize bu sonucu da gösterecektir.” ifadelerini kullandı