Trendyol 1. lig play-off yarı final rövanş maçında bugün sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK’da Başkan Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeleri takımın dünki son antrenmanını ziyaret ettiler.

Başkan Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Polat, Aşkın Demir ve Taner Ankara Bodrum FK Yalı çiftlik tesislerinde takımın son çalışmasını ziyaret ettiler ve burda Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile bir görüşme yaptıktan sonra futbolculara bir konuşla yaptılar.

Başkan Fikret Öztürk futbolcuları bugüne kadar verdikleri emek ve mücadeleden dolayı tebrik etti ve bugünki maçta Çorum FK kazanarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda Süper Lig için mücadele etmehakkı kazanacaklarına inandığını belirterek ‘Takıma olan inancımız tam ve bugün kazanarak hedefimize bir adam daha yaklaşacağız. Teknik Heyetimiz ve futbolcularımıza bugünki maçta başarılar diliyorum’ dedi.