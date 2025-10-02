FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan İstanbul Bebek'teki tarihi Beyaz Köşk, dördüncü ihalede satıldı. 1 milyar 116 milyon TL'ye alıcı bulan köşkün yeni sahibi, tekstil ve denizcilik sektöründe öne çıkan Çorumlu iş insanı Ali Bekmezci oldu.

Koza-İpek Holding'e ait olup 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen lüks köşkün satışı sonuçlandı. Yapılan ihalede en yüksek teklif, KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu. Tapu devrinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

YENİ SAHİBİNİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Resmî açıklama yapılmasa da köşkün yeni sahibinin tekstil sektöründe öne çıkan BEKS Çorap ve İç Giyim ile denizcilik alanında faaliyet gösteren Sungurlulu Beks Shipping'in sahibi Ali Bekmezci olduğu öğrenildi. Bekmezci Ailesi, özellikle tekstil yatırımlarıyla tanınıyor. 2021 yılında 5 gemilik yatırımla denizcilik sektörüne de hızlı bir giriş yapmışlardı.

DAHA ÖNCE ALICI BULUNAMAMIŞTI

Bu görkemli yapı daha önce üç kez satışa çıkarılmış ancak sonuç alınamamıştı. İlk girişim geçen yıl mayıs ayında 750 milyon lira bedelle yapılmış, alıcı çıkmamıştı. 2025'teki ihaleler de talep yetersizliği sebebiyle başarısız olmuştu.

BOĞAZ'IN EN DEĞERLİ YAPILARINDAN

"Beyaz Köşk" olarak bilinen yapı, 2 bodrum, zemin, 1 normal kat, çatı katı ve geniş bir terasa sahip. 695 metrekare kapalı alan ve 208 metrekare terasa sahip olan köşk, ikinci derece eski eser statüsünde bulunuyor. İstanbul Boğazı'nın en pahalı taşınmazları arasında gösteriliyor.