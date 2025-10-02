İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik yasa dışı saldırıların 'insanlık suçu' olduğu kaydedildi.

İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada 'Florida' adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.

28 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Toplam 17 gemiye müdahale edildiği ve 28'i Türk olmak üzere 201 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 25 Türk aktivistin isimleri paylaşıldı.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak; Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu; Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali; Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız; Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat; Grande Blue gemisinden Halil Rıfat Çanakçı; Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman; Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.

İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada Sumud Filosu'nun 'tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı' vurgulandı.

Filoya katılan gemilerden alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze’ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir" ifadelerine yer verildi.