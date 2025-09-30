CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı'nın Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi.

Kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve çok sayıda partili katıldı.

İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Mehmet Kurt, görevi Fevzi Helik’e devretti.

Kongre ile ilgili bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız; “Boğazkale İlçemizde gerçekleştirdiğimiz Olağan Kongremizle birlikte partimize uzun yıllar emek veren ve ilçe başkanlığı yapan Mehmet Kurtçu başkanımız, yapılan seçimle birlikte görevini Fevzi Helik’e devretti. Fevzi Helik başkanımıza ve yönetimine Boğazkale İlçe Başkanlığının hayırlı olmasını diliyor, Mehmet Kurtçu ve yönetimine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nde isimler değişir, insanlara ve ülkemizin geleceğine bakışımız değişmez. Yenilenen yönetimimiz ve üyelerimizle birlikte Boğazkale’de de iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı