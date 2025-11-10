Çorum boksu uzun yıllar sonra milli takım kampına sporcu gönderdi.

3-12 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da yapılan Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına 75 kiloda Elanur Akça katıldı.

8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) dokuz gün süren kampa Türkiye'nin farklı illerinden 15 ve 16 yaşındaki başarılı sporcuları bünyesinde bulunduran milli takım, günde çift antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Bu kampa katılan Elanur Akça yıllar sonra boksta milli takım kampına katılan ilk isim oldu.

Antrenörü Battal Güler, Çorum’da boksu canlandırmak için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini Elanur Akça’nın güzel bir rol moıdel olduğunu söyledi.

Güler, Boks sporu ile ilgilenenlerin kendisine ulaşması halinde her türlü desteği vereceklerini söyledi.