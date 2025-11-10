Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri Sungurlu Belediyespor’u ziyaret ettiler.

Başkan Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri Cumhur Sevinç, Mustafa Arslan ve Nermin Özkeskin ile birlikte Sungurlu’da ilk olarak Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve futbol takımı teknik adamı Kıvanç Kaya’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Sungurlu Belediyespor’u geçen yıl kazandığı 2. Amatör Küme Şampiyonluğundan dolayı tebrik etti ve yeni sezonda 1. Amatör Küme’de başarılar dileyen ASKF Başkanı Ferhat Arıcı kendilerine hazırladıkları ödülü verdi.

ASKF Başkanı Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Erkekler Voleybol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor takımın antrenmanını ziyaret etti.

Sporculara tatlı ikramında bulunan ve şampiyonluk yolunda başarılar dileyen Arıcı, Çorum FK’nın futbolda Sungurlu Belediyespor’un da Efeler Ligine yükselmesinin Çorum sporu adına büyük bir gurur olacağını belirterek Efelere başarılar diledi.

Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ise Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve sezon sonunda şampiyonluk hedeflerine ylükseleceklerine olan inancını dile getirdi.