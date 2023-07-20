MURAT ÇETİN

Nevşehir’de 14 il valisi metamfetamin ile mücadele kapsamında bir araya geldi. Toplantıya Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan da katıldı.

Merkezi sinir sistemini etkileyen ve pek çok fiziksel-psikolojik rahatsızlığı tetikleyen metamfetaminin kullanımının son yıllarda ciddi oranda arttı. Çorum’da da metamfetamin kullanan sayısında artış yaşandığı öğrenildi.

Metamfetaminin hızla yayılmasında dolayı ‘Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı’ ortaya konularak, bölge valilerin katılımıyla Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı düzenleniyor.

Metamfetamin ile mücadele bölge değerlendirme toplantısı 14 il valisi emniyet müdürü ve jandarma komutanlarının katılımıyla Nevşehir’in ev sahipliğinde yapıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in başkanlığında yapılan toplantıya Çorum, Aksaray, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat Valileri ile İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları katıldı.

Bölge genelinde etkin bir metamfetamin mücadelesi için bir araya gelen yetkililer, sorunun çözümü için somut adımlar atılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Düzenlenen toplantı ile uyuşturucu ile mücadele konusunda bölgedeki kararlılığı göstermesi ve somut adımların atılmasına önayak olması bekleniyor.