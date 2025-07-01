Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2025 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Çorum'a gelen Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Çorum OSB Müdürü Özgür Özden Yalçın tarafından Çorum Organize Sanayi Bölgemizin yapısı, faaliyetleri ve yatırımları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Ardından, Çorum OSB'de üretim yapan Yağmaksan Firması’nı ziyaret eden heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı’dan tesisin çalışmaları hakkında bilgi aldı.