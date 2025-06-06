Çorum'un komşu illerinden Yozgat'ta, Yozgat Havalimanı 2026 yılında hizmete girecek.

Havaalanında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Yozgat ve çevre iller için çok tercih edilen bir havalimanı olacağını söyledi.

Havaalanının yüzde 90'ının tamamlandığını açıklayan Kandemir; " Hem Yozgatlı gurbetçilerimiz hem de Sivas, Kayseri ve Çorumlu gurbetçilerimizin ulaşımları için bizim havalimanımızı tercih edebileceklerdir” dedi

ALACA YOLU TAMAMLANDI

Kandemir ayrıca havalimanına 2 ulaşımı olan Alaca yolunun ve Fakıbeyli köyünden gelinen yolun tamamlandığını duyurdu.