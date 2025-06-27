Bolu Atatürk Stadyumu’nda 6 aylık bilmece dün sona erdi.

Boluspor Kulüp Başkanı Mahmut Alan’ın verdiği stadyum müjdesinin altı dün net olarak dolduruldu.

Son olarak geçen sezon Şubat ayında kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu Temmuz ayı sonunda yeniden Boluspor taraftarlarına ve Boluspor’a hizmet etmeye başlayacak. Tadilat ve eksiklerin giderilmesi ile ilgili olarak dün görevlendirilen mühendisler Bolu Atatürk Stadyumu’nda bir dizi incelemede bulundu. Gelen heyetin stadın yeni sezona yetişmesi için bir problem olmadığını müjdelediği bildirildi.

Kale Arkası Açılacak, Soyunma Odası Tribünün Altına

Edinilen bilgiye göre ilk olarak Kale Arkası Tribünün üstü kapatılacak. Basın ve protokol tribünü hazır hale getirildikten sonra Boluspor taraftarları için 1800 kişilik yer, deplasman taraftarları için ise yaklaşık 100 kişilik yer yapılacak. İşlemlerin birkaç haftada bitmesiyle birlikte stadyumda maç oynanacak. Lig sürerken önce Kapalı Tribün yıkılacak. Sonra da Maraton Tribünü yıkılacak. En son eksik olan kale arkası tribün de yapılacak ve stadyum tamamlanacak.