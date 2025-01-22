Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında yaşamını yitiren Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Türkkonut Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gençbay'ın ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı.