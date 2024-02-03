Trendyol 1. ligde Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Boluspor Brezilyalı tecrübeli orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Brezilyalı futbolcu Jefferson 1994 yılında Brezilya’nın Campinas şehrinde doğdu.

Futbola Figueirense’de başlayan Jefferson, daha sonra Fortaleza takımına transfer oldu.

2017-2018 sezonunda Gaziantep FK takımına transfer olan Jefferson, 2018-2019 yılında Gaziantep FK ile Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk yaşadı.

Jefferson Trendyol 1. Lig, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce toplam 54 karşılaşmada görev yaptı.

2021-2022 yılında Portekiz’in Moreirense takımına transfer olan Jefferson, son olarak Romanya’nın Petrolul takımında forma giydi.