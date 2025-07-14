Boluspor’da Genel Kurul’da başkanlığa seçiler Mahmut Alan’ın başkanlığına Gençlik ve Spor Bakanlığı onay vermeyince yönetim kendi içinden başkanlığa Erdal Bayrak getirildi. Kırmızı Beyazlı kulüpte belirsizliğin ardından takımın Teknik Direktörü Mustafa Er oldu.

Yönetim Kurulu toplantısı ve Teknik Direktör Mustafa Er ile imza töreninde konuşan yeni Başkan Erdal Bayrak kulübü sahipsiz bırakmamak adrına böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Bayrak yaptığı açıklamada şunları söyledi. “60 yıllık geçmişi olan kulübümüzün kayyuma devredilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu kritik dönemde, arkadaşlarımızla birlikte Boluspor’umuzu sahipsiz bırakmamak için elimizi taşın altına koyduk. Mahmut Alan başkanlığında devraldığımız yönetimde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onayının alınamaması nedeniyle yeni bir karar alma zorunluluğumuz doğdu. Yönetim kurulumuzun kararıyla bu onurlu ve zorlu görevi üstlenmiş bulunuyorum.

Yaşanan belirsizlik, transfer süreçlerimizi ve resmi hazırlıkları geciktirdi. Ancak biz bu sürede takımımızı lige hazırlamak adına Mustafa Er hocamızla ve futbolcularımızla prensip anlaşmaları yaptık, altyapımızı oluşturduk ve sezon planlamalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde gerekli tüm resmi sözleşmeleri imzalayarak takımımızı lige en iyi şekilde hazırlayacağız.

Başkanlığımın ve yeni yönetimimizin Bolu’ya ve şanlı Boluspor’umuza hayırlı olmasını diliyor; bizlere güvenen ve destek veren tüm Bolululara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Maddi veya manevi herkesin desteğini bekliyoruz. Hep birlikte, kulübümüzü daha iyi yarınlara taşımak için canla başla çalışacağız.”