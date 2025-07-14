Çorumspor eski kalecisi ve kaleci antrenörü Ali Müslüm Oğraş, Ankaragücü’ndeMustafa Kaplan’ın ekibinde göreve devam ediyor.

Uzun yıllar Çorumspor kalesini koruyan daha sonra kaleci antrenörü olarak görev yapan Ali Müslim Oğraş geçtiğimiz sezon başında Ankaragücü alt yapısında görev yaptı.

Oğraş Mustafa Kaplan’ın göreve gelmesinin ardından A takımda göreve başlayan Ali Müslim Oğraş sarı lacivertli takmda göreve yeni sezonda devam ediyor.

Mustafa Kaplan’ın ekibinde yardımcı antrenör Özgür Doğramacı ve Erhan Namlı ile kaleci antrenörü olarak Ali Müslim Oğraş, atletik performans antrenörü Fuat Mert ve Ömer Umut Gül ve analiz antrenörü olarak Serkan Mutlu görev yapıyor.