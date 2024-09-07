Ahlatcı Çorum FK'nın ligdeki rakiplerinden Boluspor'da Serhat Gülpınar'la yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Ufuk Kahraman getirildi.
Ligin ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan toplayan Boluspor, teknik direktör değişikliğine gitti. Serhat Gülpınar'la yolları ayıran yönetim, 48 yaşındaki Ufuk Kahraman'la anlaşmaya vardı.
Antrenörlük kariyerinde İzmirspor'da yardımcı antrenör, Bucaspor altyapısında teknik direktör, 2012-2013 sezonunda Altınordu'da yardımcı antrenörlük yapan Ufuk Kahraman, en son 2021-2022 Sezonunda Altınordu'da teknik direktör olarak görev aldı.
Editör: Çorum Hakimiyet